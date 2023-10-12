Росавиация: Причиной сигналов тревоги от пяти самолетов стал сбой в системе

Росавиация опровергла информацию о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме.

Ранее ТАСС сообщил, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России. Три рейса выставили код ответчика "Общая тревога". При этом ни один из самолетов не изменил курс, все они направляются в аэропорты назначения.

В пресс-службе Росавиации пояснили, что СМИ получили данные из иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, в котором, скорее всего, произошел системный сбой.

Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых указанным сервисом, отметили в ведомстве.

Добавляется, что специалисты санкт-петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения срабатываний ответчиков в аварийном режиме не зафиксировали.