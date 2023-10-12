СР предлагает доплачивать неработающим пенсионерам
В ближайшее время партия "Справедливая Россия - За правду" внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы доплачивать неработающим пенсионерам, чей среднедушевой доход (или его семьи) меньше двух размеров прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Доплаты составят до 20% от величины прожиточного минимума, то есть несколько тысяч рублей, что для пенсионеров существенно.
"К огромному сожалению, большое число российских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума", - написал Миронов.
Как сообщалось, прожиточный минимум в России в 2024 году составит для пенсионеров 13 290 рублей.