СР предлагает доплачивать неработающим пенсионерам

В ближайшее время партия "Справедливая Россия - За правду" внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы доплачивать неработающим пенсионерам, чей среднедушевой доход (или его семьи) меньше двух размеров прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Доплаты составят до 20% от величины прожиточного минимума, то есть несколько тысяч рублей, что для пенсионеров существенно.

"К огромному сожалению, большое число российских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума", - написал Миронов.

Как сообщалось, прожиточный минимум в России в 2024 году составит для пенсионеров 13 290 рублей.