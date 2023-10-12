16-летнего екатеринбуржца задержали по делу о лжеминировании школы

В Екатеринбурге задержали 16-летнего парня по подозрению в лжеминировании школы в Серове. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Инцидент произошел 15 сентября. В тот день на электронную почту школы №20 поступило сообщение о готовящемся взрыве. Подросток раскаялся в содеянном и рассказал, что задание по "минированию" получил через Интернет-мессенджер.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Теперь несовершеннолетнему лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы. Парня не стали отвозить в СИЗО, взяв с него подписку о невыезде.