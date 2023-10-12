12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне поставили диплом и иностранный язык на последнее место в построении карьеры

Больше всего в построении успешной карьеры важен опыт. Так считают 55% россиян, как следует из опроса сервиса "Работа.ру".

Было опрошено более 3500 россиян из всех регионов. На второе место после опыта люди поставили трудолюбие и усердие (его упомянули 49%). Далее идут уровень компетенции (41%) и регулярное повышение квалификации (38%). Потом идут мотивация, связи, хорошие отношения с начальством, индивидуально-психологические особенности, условия труда, здоровье, удача, инициатива.

Характерно, что два последних места заняли наличие профильного образования (18%) и знание иностранных языков (11%), которым на уровне государства придается большое значение. Выходит, что россияне эту позицию не разделяют. Причем серьезных отличий в зависимости от возраста нет.

Теги: карьера, иностранный язык, диплом, образование


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