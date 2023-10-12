Свердловской области пообещали сильный ветер и гололед

Синоптики предупредили о непогоде на Среднем Урале в ближайшую пятницу.

По их данным, завтра, 13 октября, в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололедные явления. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Так, непогода может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам надо быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и "переобуть" свой автомобиль в зимнюю резину. От поездок на летней резине в гололед лучше отказаться.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефонам 101 и 112.