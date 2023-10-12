Набиуллина: моя позиция не противоречит позиции президента

ЦБ не возражал против возвращения обязательной продажи валютной выручки, но высказывал опасения по поводу эффективности этой меры, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Нет противоречий между моей позицией и позицией президента по этому вопросу", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о том, почему регулятор возражал против этой меры, а президент накануне своим указом ввел ее в действие.

Депутат Михаил Делягин указал, что рубль после издания указа президента укрепился. Набиуллина считает, что стабилизация может быть кратковременной.

"Мы будем выполнять указ [об обязательной продаже валютной выручки]. Ключевой фактор курсовой динамики – ситуация с текущим счетом. Мы высказывали сомнения в эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки. <…> Принятое решение может повысить оперативность реализации валюты на рынке, сгладит краткосрочные колебания", - сказала Набиуллина, добавив, что "текущий счет сейчас улучшается".

Также она отметила, что ограничения адресные и касаются не всех групп экспортеров, а также имеют временный характер.