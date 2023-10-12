12 Октября 2023
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Серовскую администрацию оштрафовали на 150 тысяч за несоблюдение пожарной безопасности

Администрации Серовского городского округа назначили штраф в размере 150 тыс. рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Специалисты Госпожарнадзора в апреле текущего года нагрянули в городской округ с проверкой, во время которой был выявлен целый ряд нарушений. Как оказалось, сразу около 10 пожарных водоемов в Серове и нескольких поселках неисправны, пожарные гидранты тоже были в удручающем состоянии, а некоторые и вовсе демонтированы. Кроме того, в части населенных пунктов проверяющие обнаружили свалки мусора и горючих отходов.

Напомним, в 2023 году Средний Урал был признан одним из самых горимых регионов страны, несмотря на то, что профильное министерство общественной безопасности Свердловской области отчиталось о полном достижении или даже перевыполнении всех целевых показателей в части обеспечения пожарной охраны за 2022 год. Бюджет этого министерства составляет около 2 млрд рублей ежегодно.

Теги: Серов, администрация, штраф, пожарная безопасность


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