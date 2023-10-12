Росимущество в этом году хочет в три раза увеличить приватизацию

Росимущество планирует в этом году в три раза нарастить число приватизированных объектов госимущества по сравнению с 2022 годом. В прошлом году был продан 391 объект, с начала 2023 года – уже 856 объектов, сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Павлов.

По его словам, такая скорость стала возможна после того, как парламент разрешил Минфину направлять на приватизацию объекты стоимостью до 100 млн руб., тогда как раньше на это требовалось решение правительства.

"Доходы составили по итогам девяти месяцев доходы от продажи объектов казны составили 1,2 млрд руб. удалось в два раза нарастить темпы продажи", - рассказал Павлов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном приватизации.

По итогам девяти месяцев 2023 года Росимущество обеспечило поступление в казну более 16 млрд руб. от продажи пакетов акций – это в 11 раз превышает план, добавил чиновник.

Столь внушительное увеличение стало возможно благодаря "отдельным решениям правительства" по продаже крупных активов. Например, Первую образцовую типографию (крупнейшую в России) удалось продать с прибавкой в 2 млрд руб. к стартовой цене, также сделка совершена с "весомыми инвестиционными обязательствами", "чтобы не просто разбазаривать имущество".