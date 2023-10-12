12 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

В честь бывшего исполнительного директора Кольцово назвали улицу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге теперь есть улица имени Алексея Пискунова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новая улица имени появилась в Октябрьском районе уральской столицы. Ее границы утверждены проектом межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги "Екатеринбург – Кольцово" – улицы Чистой.

Улицу назвали в честь Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации. С 2003 года он работал в аэропорту Толмачево (Новосибирск), в 2008 году перешел в аэропорт Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. А после реорганизации корпоративного управления в 2013 году стал исполнительным директором.

Пискунова не стало в мае 2021 года. Он скончался на 62-м году жизни.

Теги: Кольцово, улица, название, Екатеринбург


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Ранее 01.07.2021 13:09 Мск Новым исполнительным директором аэропорта Кольцово стал 31-летний Александр Пастухов
Ранее 21.05.2021 08:36 Мск Скончался исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов

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