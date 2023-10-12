В честь бывшего исполнительного директора Кольцово назвали улицу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге теперь есть улица имени Алексея Пискунова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новая улица имени появилась в Октябрьском районе уральской столицы. Ее границы утверждены проектом межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги "Екатеринбург – Кольцово" – улицы Чистой.

Улицу назвали в честь Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации. С 2003 года он работал в аэропорту Толмачево (Новосибирск), в 2008 году перешел в аэропорт Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. А после реорганизации корпоративного управления в 2013 году стал исполнительным директором.

Пискунова не стало в мае 2021 года. Он скончался на 62-м году жизни.