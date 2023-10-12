12 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев оценил ситуацию с модернизацией вокзальной площади, реконструкцией драмтеатра и строительством Рпенского проезда

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе своей пресс-конференции ответил на вопросы представителей СМИ о наиболее знаковых объектах столицы Владимирской области – театре драмы, привокзальной площади и Рпенском проезде.

Строительство одной из важных транспортных артерий города близится к завершению. Все технологические работы должны завершиться в октябре-ноябре этого года. Единственным трудным моментом остаётся расселение одного из домов на пути следования дороги. Его демонтаж будет происходить уже по суду. 

«Рпенский проезд строится более двух лет, прошло несколько судов. Понимаю чувства людей, их переживания, но решение принято и было достаточно времени на его осознание. Уже перечислена компенсация. Работы на объекте продолжатся после сноса здания», – отметил глава региона.

Один из вопросов журналистов касался завершения реконструкции областного драматического театра. Некоторое время назад в СМИ прошла информация о низкой готовности объекта. Губернатор эту информацию опроверг.

«Степень готовности театра высокая – порядка 75-80 процентов. Уже оплачены сценическое оборудование, кресла, полностью отремонтирован административно-бытовой корпус. Конечно, на сроки реализации проекта значительно повлияли санкции. Да, были задержки поставок оборудования, от 6 до 9 месяцев, и планы по сдаче театра сдвинулись соответственно на это время. Ожидаем долгожданного момента сдачи нашего драмтеатра в декабре этого года или в январе следующего», – прокомментировал Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Ещё один важный вопрос, волнующий не только владимирцев, но и гостей города – модернизация привокзальной площади и ремонт железнодорожного и автовокзалов. 

«Концепцию входных ворот во Владимир обсуждаем давно. В 2024 году начнём модернизацию привокзальной площади. Буквально вчера встречались с представителями РЖД, в том числе по этому вопросу», – сообщил глава региона. 

Полная концепция модернизации будет представлена общественности зимой. Губернатор также отметил, что идут дискуссии на тему разворотного кольца для автобусов, прорабатываются и другие важные аспекты. К процессу готовы подключиться инвесторы, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. 

Теги: александр авдеев, реконструкция драмтеатра, вокзальная площадь, пресс-конференция


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