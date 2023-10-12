Российский суд изъял в пользу государства у иностранцев семь стратегических предприятий

ФСБ добилась через суд изъятия в пользу государства у иностранных инвесторов из недружественных стран семи стратегических предприятий. "Речь идет о тех иностранных инвесторах, которые осознанно и умышленно нарушили российское законодательство", - сообщила начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Олеся Мильчакова.

С 2020 года через суд государству были возвращены порт "Пермь", Малозерский ГОК, Сясьский ЦБК, Дальнегорский ГОК, Калининградский морской торговый порт, Мурманский морской рыбный порт и АО "Плутон".

Также ФАС и ФСБ добились в прошлом и текущем году "устранения незаконного иностранного контроля" над 12 предприятиями рыбной отрасли. Имущества, приобретенного с нарушениями, лишились граждане Украины, США, Эстонии, Норвегии и других стран.