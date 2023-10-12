В лесах Среднего Урала отменили режим ЧС

В лесах Свердловской области отменяется режим ЧС. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков. Сам же губернатор на данный момент находится в отпуске.

Как мы писали ранее, областное ГБУ "Уральская база авиационной охраны лесов" задолжало более чем 550 сотрудникам свыше 34 млн рублей за тушение лесных пожаров, при бюджете профильного министерства общественной безопасности в 2 млрд руб. Прокуратура внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений закона, и только после этого задолженность была погашена.