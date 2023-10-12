12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В лесах Среднего Урала отменили режим ЧС

В лесах Свердловской области отменяется режим ЧС. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков. Сам же губернатор на данный момент находится в отпуске.

Как мы писали ранее, областное ГБУ "Уральская база авиационной охраны лесов" задолжало более чем 550 сотрудникам свыше 34 млн рублей за тушение лесных пожаров, при бюджете профильного министерства общественной безопасности в 2 млрд руб. Прокуратура внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений закона, и только после этого задолженность была погашена.

Теги: режим ЧС, лес


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