Александр Авдеев уверен, что реструктуризация медорганизаций во Владимирской области приведет к улучшению качества и доступности медпомощи

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне в ходе пресс-конференции в рамках ответов на вопросы журналистов рассказал о преобразованиях в системе оказания медицинской помощи в регионе. В том числе по созданию Центральной городской поликлиники города Владимира и централизации службы скорой медицинской помощи.

Напомним, с 1 октября городская поликлиника №2 г. Владимира реорганизована в форме присоединения к ней городской поликлиники №1. Новая медорганизация получила название Центральная поликлиника города Владимира. Главным врачом назначена Елена Овчинникова, ранее возглавлявшая поликлинику №2. Прикреплённое население Центральной поликлиники города Владимира – более 103 тысяч человек: теперь это самая крупная медорганизация в областном центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона.

«Врачей меньше не станет – сократилось количество административного персонала. Объединение кадровых и материально-технических ресурсов двух поликлиник повысит доступность медицинской помощи для пациентов обеих: общие ресурсы можно будет использовать более мобильно. С точки зрения маршрутизации ситуация должна улучшиться. Для того, чтобы закрыть дефицит врачей в регионе, предпринимаем шаги. Открыли филиал ПИМУ, чтобы самостоятельно растить медицинские кадры, развиваем систему поддержки медиков, стараемся привлекать врачей из других регионов», – отметил Александр Авдеев.

Ещё один важный вопрос – централизация службы скорой медицинской помощи. Процесс запущен, он призван сделать этот вид медпомощи действительно оперативным и качественным.

«Единая цифровая сеть управления позволит сократить время приезда бригады, даст возможность перенаправлять пациентов в то подразделение, где закуплено новое оборудование, где можно сделать диагностику быстрее», – пояснил глава региона.

Он также отметил: во многом успешное функционирование медицинских организаций зависит от позиции главных врачей и от атмосферы внутри рабочих коллективов. Позитивный пример – Александровская районная больница. Активность и вовлечённость главного врача помогла сплотить кадровый состав и даже привлечь новые кадры, решить вопрос с жильём для медиков, параллельно с реализацией большой программы модернизации инфраструктурного комплекса больницы.