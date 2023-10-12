Губернатор Владимирской области сообщил, что основной корпус инфекционного госпиталя во Владимире планируется открыть до конца года

Накануне в ходе пресс-конференции Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ходе строительства инфекционного корпуса Областной клинической больницы во Владимире. Готовность объекта он оценил как высочайшую, цитирует главу региона пресс-служба Правительства области.

«До конца года планируем запуск основного корпуса. Все вопросы технологического характера решены. Работы по благоустройству территории – на финишной стадии, идёт установка оборудования. На первоначальном этапе госпиталь будет пользоваться вспомогательными мощностями (лабораториями, прачечными, например) Областной клинической больницы. Чтобы комплекс не зависел от ОКБ, рядом строится второй корпус госпиталя с собственной инфраструктурой. Между корпусами предусмотрены переходы: можно будет перемещаться, не выходя на улицу», – отметил Александр Авдеев.

Госпиталь изначально планировался как «ковидный», однако современные тенденции уже не предполагают такой узкой специализации медучреждения. Как и прогнозировало врачебное и научное сообщество, коронавирусная инфекция вошла в число сезонных ОРВИ. Инфекционный госпиталь будет использоваться для лечения инфекционных заболеваний широкого профиля.

«Заболеваемость ковидом растёт на 3 процента в неделю, это совсем не похоже на эпидемию. Обычное сезонное заболевание, но относимся к нему, конечно, с большим вниманием. Сейчас развёрнуты 36 коек для больных коронавирусом, заняты – 17 из них. Ковид, как правило, проходит в более лёгкой, чем в прошлые годы, форме, большинство пациентов лечатся в амбулаторных условиях», – подчеркнул Александр Авдеев.

Губернатор акцентировал внимание на важности прививочной кампании. Это актуально и для сезонного гриппа. Сейчас, в преддверии прогнозируемого роста заболеваемости, самое время пройти иммунизацию. Глава региона сообщил, что уже привился от гриппа и рекомендовал всем жителям Владимирской области последовать своему примеру.