Губернатор Владимирской области сообщил, что основной корпус инфекционного госпиталя во Владимире планируется открыть до конца года

12 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Владимирской области сообщил, что основной корпус инфекционного госпиталя во Владимире планируется открыть до конца года

Накануне в ходе пресс-конференции Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ходе строительства инфекционного корпуса Областной клинической больницы во Владимире. Готовность объекта он оценил как высочайшую, цитирует главу региона пресс-служба Правительства области.

«До конца года планируем запуск основного корпуса. Все вопросы технологического характера решены. Работы по благоустройству территории – на финишной стадии, идёт установка оборудования. На первоначальном этапе госпиталь будет пользоваться вспомогательными мощностями (лабораториями, прачечными, например) Областной клинической больницы. Чтобы комплекс не зависел от ОКБ, рядом строится второй корпус госпиталя с собственной инфраструктурой. Между корпусами предусмотрены переходы: можно будет перемещаться, не выходя на улицу», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Госпиталь изначально планировался как «ковидный», однако современные тенденции уже не предполагают такой узкой специализации медучреждения. Как и прогнозировало врачебное и научное сообщество, коронавирусная инфекция вошла в число сезонных ОРВИ. Инфекционный госпиталь будет использоваться для лечения инфекционных заболеваний широкого профиля.

«Заболеваемость ковидом растёт на 3 процента в неделю, это совсем не похоже на эпидемию. Обычное сезонное заболевание, но относимся к нему, конечно, с большим вниманием. Сейчас развёрнуты 36 коек для больных коронавирусом, заняты – 17 из них. Ковид, как правило, проходит в более лёгкой, чем в прошлые годы, форме, большинство пациентов лечатся в амбулаторных условиях», – подчеркнул Александр Авдеев.

Губернатор акцентировал внимание на важности прививочной кампании. Это актуально и для сезонного гриппа. Сейчас, в преддверии прогнозируемого роста заболеваемости, самое время пройти иммунизацию. Глава региона сообщил, что уже привился от гриппа и рекомендовал всем жителям Владимирской области последовать своему примеру.

Теги: александр авдеев, инфекционный госпиталь, прививки от гриппа, орви


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети