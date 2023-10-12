12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках

В Госдуму внесен законопроект о запрете на использование животных в цирках. Авторами выступили лидеры фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и Владистав Даванков. Они предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для защиты жизни и благополучия животных.

"Животным в цирке не место. Это ещё раз подтверждает недавнее видео из Московского цирка, после которого к нам массово стали обращаться зоозащитники. На кадрах дерущихся тигров бьют палками, поливают водой и пеной из огнетушителя", - комментирует инициативу Нечаев. Речь идет о кадрах из цирка братьев Запашных.

Депутат отмечает, что "строить развлечение людей на насилии над животными — это просто варварство".

Нечаев указывает на то, что основные посетители цирков – дети, и у них такое отношение к животным формирует соответствующее поведение.

"Чтобы привить детям гуманизм, пора оставить в прошлом насилие и угнетение животных. Как это уже сделали в Индии, Сингапуре, Австрии и ещё 40 странах по всему миру. Непривычные условия, жизнь в тесных клетках, тяжёлые переезды на гастролях и жёсткие методы дрессировки — всё это влияет на здоровье и психику зверей. Поэтому сам формат цирка с животными в современном мире неприемлем", - добавляет парламентарий.

Теги: цикр, животные, запрет, законопроект, госдума


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