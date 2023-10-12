12 Октября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" запустил систему аренды машиномест в центре Екатеринбурга

Компания "Атомстройкомплекс" запустила систему краткосрочной аренды машиномест в одном из своих домов в центре Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, девелопер предлагает платный доступ в закрытый паркинг многофункционального комплекса "Свобода Residence", расположенный на перекрестке улиц Радищева – Шейнкмана. Сервисом уже пользуются посетители предприятий сферы услуг, расположенных в комплексе. Оплата паркинга осуществляется через приложение для мобильных телефонов "Parking24", в котором пользователь может забронировать машиноместо на срок от часа до суток, в том числе на ближайшие дни. Программа построит маршрут до въезда в паркинг, ворота также открываются через приложение.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность развития этой системы по принципу шеринга, когда собственник сможет включить свое машиноместо в общий фонд парковочных мест, обслуживаемых единым приложением, и сдавать во временную аренду на время своего отсутствия. Так простаивающее днем машиноместо сможет быть источником дохода для его владельца. Надеемся, это подстегнет интерес инвесторов к покупке машиномест для сдачи в аренду, как сейчас это происходит с малогабаритными квартирами, а горожане получат больше парковочных мест в пользование", - рассказала заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

закрытый паркинг многофункционального комплекса "Свобода Residence"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

20 парковочных мест на первом уровне паркинга "Свобода Residence" были зарезервированы девелопером и временно исключены из продажи для проведения этого эксперимента.

"Сама идея пришла к нам из прежних городских нормативов, где были прописаны гостевые и домашние парковочные места, а необходимость приложения родилась из желания не использовать чеки, билеты и карточки. Их отсутствие должно максимально сократить и упростить путь человека к получению этой услуги: водителю не нужно выходить из автомобиля, оплачивать что-то в автомате, хранить талон, затем его возвращать: все происходит за секунды в смартфоне", - отметила Надежда Абакумова.

Сейчас проект действует в тестовом режиме, "Атомстройкомплекс" собирает и анализирует данные о пользовании шерингом. Если опыт окажется позитивным, девелопер рассмотрит возможность распространения принципа бесконтактной аренды на места хранения, коворкинги и другие типы недвижимости.

Теги: аренда, паркинг, Екатеринбург


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