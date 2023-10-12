"Это не Пикачу". "Уральские авиалинии" объяснили странную траекторию полета рейса SVR627

Компания "Уральские авиалинии" объяснила странную траекторию полета рейса SVR627 Москва — Калининград.

Данные о перемещениях борта опубликовал онлайн-сервис Flightradar24. Согласно ему, самолет взлетел и направился на северо-запад. Почти добравшись до Великого Новгорода, судно резко развернулось и на юго-восток в сторону Костромы. После этого пилот якобы решил сделать несколько зигзагов и продолжил полет над нейтральными водами Балтийского моря.

В результате появились забавная фигура и множество вопросов к авиакомпании.

"Это не заяц, не ушки Пикачу и не грива дикобраза, а "глюк" Flightradar24. Рейс U6-627 Москва-Калининград выполнялся штатно и приземлился по расписанию", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там также добавили, что если бы самолет действительно двигался бы такой траектории, то полет длился бы на несколько часов дольше.