12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили кондуктора, избившего пенсионера за просроченный проездной

Екатеринбургский кондуктор выплатит пожилому пассажиру 100 тыс. рублей за избиение. Мужчина разозлился из-за просроченного проездного пенсионера и решил самостоятельно проучить уральца, несмотря на уже оплаченный проезд.

Инцидент произошел 11 апреля текущего года около 17.00. Пенсионер сел в автобус на остановке "Цирк" и поехал в сторону "Сергея Есенина", когда к нему подошел кондуктор. Оказалось, что транспортная карта мужчины находится в "стоп-листе". Пассажир хотел выйти, чтобы не создавать проблем, однако кондуктор перегородил ему путь.

Ситуация, казалось бы, разрешилась, когда другой пассажир оплатил за дедушку проезд, однако кондуктора почему-то такой исход не устроил. Он продолжал препятствовать передвижению пенсионера, а после и вовсе подошел вплотную и ударил в область левой брови. Пожилой мужчина упал лицом вниз, из-за чего у него началось кровотечение.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского района Екатеринбурга кондуктор привлечен к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. А прокуратура организовала проверку и в интересах пенсионера подала иск к виновнику драки и перевозчику о взыскании компенсации морального вреда. По решению Октябрьского районного суда, враждебно настроенный кондуктор выплатит пенсионеру 100 тыс. руб. С перевозчиком же и пенсионером было заключено мировое соглашение на общую сумму 50 тыс. руб.

Теги: Екатеринбург, проездной, пенсионер, кондуктор, избиение


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