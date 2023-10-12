СК разбирается с нападением "банды самокатчиков" на жительницу Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о хулиганстве "банды самокатчиков".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на днях в столице Урала трое молодых людей, передвигавшихся на самокатах, безо всякой причины напали на местную жительницу. По предварительным данным, нападавшие оскорбили женщину и с силой толкнули ее на землю.

Сейчас Следственный комитет разбирается в данном инциденте. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшей. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.