СМИ: авиакомпании будут проверять при задержках из-за неисправности самолетов

Авиаперевозчиков в России будут проверять в случае задержек и отмены рейсов из-за технических неисправностей бортов.

Министерство транспорта утвердило новые основания для внеплановых проверок отрасли Ространснадзором. Помимо авиакомпаний с надзором столкнутся производители и разработчики авиатехники — за отказы в работе их изделий. Проверку можно будет начать после выявления в течение 90 дней пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технической неисправности самолетов, если эксплуатант сделал более 100 рейсов. Если перевозчик выполнил меньше перелетов, то проверка начнется после фиксации пяти фактов отмены или задержки в течение шестимесяцев.

Существует три типа проверок. Первый — когда инспекторы приходят в центральный офис авиакомпании, второй — когда приходят в ее представительство, филиал или на линейную станцию техобслуживания. А третий —проверка по программе инспектирования иностранных перевозчиков, SAFA, которая осуществляется безотносительно конкретного перевозчика: она проводится в аэропорту, и инспекторы могут выборочно проверить любое воздушное судно, сообщают "Известия".