Исследование: большинство россиян мечтали стать актерами, врачами и учителями

Стало известно, о каких профессиях мечтали жители России в детстве и кем смогли стать.

Как выяснила служба исследований hh.ru, на первом месте такие профессии, как актер/актриса, врач и учитель — их назвали 7% опрошенных. Только 5% смогли воплотить свою детскую мечту в реальность. Далее следуют ветеринар и космонавт (4%). При этом профессия космонавта перестает быть столь популярной, как раньше: в 2019 году в рамках опроса эта профессия попала в тройку рейтинга.

Также в детских мечтах россиян фигурируют археолог, водитель, офицер, дизайнер, художник и балерина. По 2% опрошенных хотели в детстве стать музыкантами, летчиками, президентами, а по 1% — астрономами, моряками, пожарными и стюардессами.

В реальности рейтинг профессий тех, кто проходил исследование следующий: бухгалтер, инженер, менеджер по продажам и программист. В большинстве случаев у россиян не получилось воплотить детскую мечту в жизнь, потому что у них изменились взгляды, сообщают "Известия".