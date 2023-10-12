В России начали штрафовать за сбор краснокнижных грибов
С 12 октября в России начинают штрафовать за сбор краснокнижных грибов.
Для граждан наказание составит до 5 тыс. руб., для юрлиц – до миллиона. Речь идет о грибах, занесенных в Красную книгу, сообщает РИА "Новости".
По данным сайта "Красная книга России", на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.
Ранее стало известно, что Госдума одобрила уголовные сроки за сбор краснокнижных грибов и растений. Максимальный срок – до девяти лет колонии.