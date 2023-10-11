11 Октября 2023
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Фото: LetterOne Group

Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.

По словам Рогозина, данные действия подпадают "под жесткую статью УК".

Он добавил, что также обращения были направлены в ФСБ и Генпрокуратуру, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что основателя Альфа-банка, который вернулся в Россию, попросили проверить по двум статьям Уголовного кодекса – о госизмене и дискредитации армии. Некий Иван Отраковский из движения "Армия защитников Отечества" обратился в Генпрокуратуру с заявлением на Фридмана. По данным Mash, ранее бизнесмен пытался оценить потенциальную реакцию интересной ему части общества и правоохранительных органов на свое возвращение.

Теги: рогозин, фридман, всу


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