11 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Сельские дороги во Владимирской области активно ремонтируют

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области в 2021 – 2022 годах в эксплуатацию введено более 200 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе ведущих к сёлам и деревням. В этот году на региональной дорожной сети планируется ввести более 137 км автодорог, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Ремонт автодорог на сельских территориях обеспечивает круглогодичную транспортную связь и поддерживает развитие деревень и сёл, что является важным направлением нацпроекта. Многие населённые пункты теперь обеспечены подъездами к учреждениям здравоохранения, культуры, образования, храмам, а также соединены с районными центрами и соседними областями. 

нацпроект, бкад, автодорога, трасса, деревня(2023)|Фото: avo.ru

Так, в Гороховецком районе выполнен ремонт участка протяжённостью почти 3 км на автодороге регионального значения Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино. Там заменили выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины щебнем и нанесли дорожную разметку. Эта дорога соединяет деревни Юрово и Кошелиха с Великово, где расположены общеобразовательная школа, часовня Николая Чудотворца и железнодорожная станция.

«Не верится, что это та же самая дорога. Отличное качество покрытия, мы уже проверили. Теперь есть уверенность, что дети без тряски доедут до сельской школы, раньше мы постоянно переживали, особенно осенью. Теперь ждём зимы, посмотрим, как новая дорога себя покажет», – поделился Анатолий Козлов, житель д. Кошелиха.

дорога воо владимирской области, трасса, автодорога(2023)|Фото: avo.ru

В эксплуатацию также введён самый протяжённый участок этого года – 11 км автодороги регионального значения Камешково – Ляховицы – Суздаль в Камешковском районе. Она обеспечивает транспортное сообщение между населёнными пунктами Новая Печуга, Саулово, Кирюшино, Коверино и имени Артёма, безопасный подъезд к объектам социальной инфраструктуры (церковь Успения Пресвятой Богородицы в урочище Семинова Гора, Крестовоздвиженская церковь в селе Коверино, общеобразовательная школа в посёлке им. Артёма).

Теги: сельские дороги, национальный проект, протяженный участок


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