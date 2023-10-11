Путин назвал "абсолютно тупыми" тех, кто не понимает устройство глобального нефтяного рынка

Владимир Путин выразил сомнения по поводу умственных способностей тех, кто считает, что европейское эмбарго на российскую нефть приведет к значительным потерям для отечественных нефтяных компаний. То же самое, по его мнению, верно относительно газа. Президент намекнул на европейское руководство, которое отказалось от российских энергоносителей.

"Общий объем потребления нефти сохраняется. Надо быть абсолютно тупым, чтобы это не понимать. А без наших объемов невозможно жить. У нас перестали покупать, покупают в других местах, но дороже. А мы продаем в других местах", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Он добавил: "Современная политическая система поднимает наверх не очень умных людей".