"Кибердеревня": как уже сейчас происходит роботизация ферм

Многие наслышаны о сериале "Кибедеревня", однако интересно, что роботизация ферм внедряется уже сейчас в отечественных хозяйствах — это дело вовсе не далекого будущего на далеком Марсе, тем более что дефицит кадров только нарастает.

На самых современных и прогрессивных молочных фермах работает российский "Волшебник". Заведующий научно-исследовательской лабораторией ООО "Промтехника" Дмитрий Шестов станет спикером на форуме "Российское пищевое машиностроение" 12 октября в Москве, и в преддверии мероприятия он рассказал, что там, где появляется роботизированная установка, до 30% увеличивается удой молока и сокращаются производственные потери:

— Благодаря автоматизации и роботизации фермеры могут отказаться от ручного труда и тем самым повысить надои, качество контроля над состоянием здоровья, обеспечением своевременной гигиены и кормления животных, а также сэкономить энергоресурсы на фермах.

На российском рынке мы первые и пока единственные, кто заменил импортные доильные роботизированные установки для добровольного доения. Робот идентифицирует животное, определяет его физиологические параметры, исключает наличие заболеваний, самостоятельно обрабатывает вымя и подключает доильные стаканы. Во время доения животное кушает и чувствует себя комфортно. Участие человека минимально. Оператор лишь следит за работой системы. Удой молока увеличивается на 20-30%. На 15% уменьшается выбраковка молока. Животное на 30% меньше болеет. За счет определения индивидуальных жизненных циклов каждого животного и его гуманного содержания стадо быстро растёт, а вместе с ним и производительность фермы.

Первый робот мы выпустили пять лет назад. Раньше продавали один-два робота в год. С 2021-го — до 20 единиц. Сказывается положительный опыт его эксплуатации, а также уход с рынка зарубежных компаний. Заказы опережают выпуск продукции.