Для пищевого машиностроения наступил интенсивный период, но больше, чем на год, загадывать никто не берется

Рынок пищевого оборудования в первые полгода 2023 года вырос на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 111,4 млрд руб., вместе с тем вырос и выпуск отечественного оборудования на 23,8%, до 53,5 млрд руб.

Однако вздохнуть полной грудью не получается, так как на смену западным поставщикам приходят восточные, и импорт все шире проникает в отрасль, доля российских производителей сокращается: в 2022 году отечественные производители занимали 53,8%, а теперь 43,5%.

Участник форума "Российское пищевое машиностроение" (12 октября, Москва), управляющий директор ООО "Меридиан" Владилен Делидов отмечает, что 2024 год прогнозируется как один из самых интенсивных. При этом он признает, что в российских компаниях не принято планировать на срок 2-5-10 лет.

"Считаю, что, в первую очередь, нужно выстраивать стратегию развития компании на короткий и долгий промежуток времени. Необходимо всегда держать в фокусе данные стратегии и смотреть за динамикой рынка, постоянно их совершенствовать и учитывать все внешние факторы", – говорит Владилен Делидов.