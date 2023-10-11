Для пищевого машиностроения наступил интенсивный период, но больше, чем на год, загадывать никто не берется

11 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: скриншот с Youtube-канала &quot;Меридиан&quot;

Для пищевого машиностроения наступил интенсивный период, но больше, чем на год, загадывать никто не берется

Рынок пищевого оборудования в первые полгода 2023 года вырос на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 111,4 млрд руб., вместе с тем вырос и выпуск отечественного оборудования на 23,8%, до 53,5 млрд руб.

Однако вздохнуть полной грудью не получается, так как на смену западным поставщикам приходят восточные, и импорт все шире проникает в отрасль, доля российских производителей сокращается: в 2022 году отечественные производители занимали 53,8%, а теперь 43,5%.

Участник форума "Российское пищевое машиностроение" (12 октября, Москва), управляющий директор ООО "Меридиан" Владилен Делидов отмечает, что 2024 год прогнозируется как один из самых интенсивных. При этом он признает, что в российских компаниях не принято планировать на срок 2-5-10 лет.

"Считаю, что, в первую очередь, нужно выстраивать стратегию развития компании на короткий и долгий промежуток времени. Необходимо всегда держать в фокусе данные стратегии и смотреть за динамикой рынка, постоянно их совершенствовать и учитывать все внешние факторы", – говорит Владилен Делидов.

Теги: пищевое машиностроение, Владилен Делидов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети