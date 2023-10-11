11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин распространил на участников СВО и их семей еще одну субсидию

Владимир Путин предложил "расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку" в рамках так называемой социальной газификации.

Президент России заявил, что в перечень надо включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов I группы и семьи с детьми-инвалидами.

Примечательно, что единого федерального перечня категорий граждан, которым полагается субсидия, не существует. Закупку оборудования и расходы на подведение в дом субсидируют региональные власти. И если с размером выплаты в прошлом году регионам "помог" определиться Путин (распорядился выделять субсидию не меньше 100 тыс. руб. Если регионы не могут себе такое позволить, то "добивать" субсидию должен федеральный центр), то перечень льготных категорий устанавливает сам субъект.

На саму догазификацию имеют права все граждане России, если есть техническая возможность подведения газа к их участку.

 Ранее стало известно, что по программе социальной догазификации в России заключен уже миллион договоров, газ доведен до границ 720 тыс. участков.

Теги: социальная газификация, субсидия, участники сво


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