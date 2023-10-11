11 Октября 2023
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Фото: Россети Урал

"Россети" подготовили электросетевые объекты Поволжья и Урала к зиме

Группа "Россети" в 2023 году увеличила финансирование ремонтной программы в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов на 14% – до 24,8 млрд рублей. Работы реализуются по графику. Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов доложил об этом на федеральном штабе, который провел заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Как сообщили в пресс-службе "Россетей", объем финансирования ремонтной кампании (плана ТОиР) в ПФО составит 13 млрд рублей (+14% к плановому показателю предыдущего года), в УрФО – 11,8 млрд рублей (+15%). В программу включен ремонт 26,8 тыс. км линий электропередачи и 4,1 тыс. единиц силового и коммутационного оборудования, расчистка почти 50 тыс. гектаров трасс ЛЭП. К 1 октября основные мероприятия завершены. Обеспечена готовность 2,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад (14,8 тыс. человек и 6,4 тыс. единиц спецтехники), более 2 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 113 МВт. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%.

(2023)|Фото: Россети-Урал

В частности, на ремонт и эксплуатацию электросетевого комплекса Свердловской, Челябинской областей и Пермского края компания "Россети Урал" направила 6,5 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей больше, чем в 2022 году. В рамках реализации программы технического обслуживания и ремонтов энергетики отремонтировали порядка 1,4 тыс. км. линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и выше, отремонтировали 24 силовых трансформатора и более 3,2 тысяч коммутационных аппаратов, а также выполнили расчистку более 10 тысяч га трасс линий электропередачи.

На реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение специалисты группы компаний в текущем году направят 7,7 млрд руб. с учетом НДС.

Теги: Россети, электросетевые объекты


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