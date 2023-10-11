Александр Авдеев сообщил, что уже до конца 2023 года во Владимирской области заработает автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики

На пресс-конференции 11 октября Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе будет запущен в эксплуатацию автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики, предназначенный для фото- и видеофиксации нарушений в сфере благоустройства, содержания и ремонта дорог, уборки снега и мусора в черте населённых пунктов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, его безвозмездное тестирование уже прошло в регионе в июле текущего года. Так, в рамках работы во Владимире комплекс зафиксировал 1420 нарушений в уборке и содержании территорий.





«Мобильный комплекс предусматривает фиксацию порядка 30 видов нарушений, из которых региону, в первую очередь, нужна фиксация от 5 до 10 нарушений. Для нас наиболее актуальны неубранные контейнерные площадки, замусоренность придорожной территории, парковка на газонах, размещение рекламы», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор подчеркнул, что сегодня фиксируется намного меньше нарушений. Тем не менее, в конце зимнего сезона и летом комплекс очень пригодится для выявления нарушений по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок. В настоящее время согласовываются контракты на закупку технического средства и оказание услуг. Стоимость контрактов составляет 2 млн 150 тыс. рублей. Поставка ожидается в ноябре.