11 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россия первой в мире создаст объект ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия первой на планете создаст реальный объект ядерной энергетики четвертого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ).

Он добавил, что Россия с 2032-34 гг. начнет тиражировать промышленные энергокомплексы, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что "Росатом" полностью остановил экспорт урана в США из-за отсутствия страховки на морские перевозки (из-за санкций). Россия была крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США.

Теги: "Росатом", Алексей Лихачев


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