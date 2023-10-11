11 Октября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Отопительный сезон во Владимирской области проходит планово

Старт отопительного сезона во Владимирской области был одной из тем пресс-конференции Губернатора Александра Авдеева. В муниципалитетах региона он начался с 14 сентября, большинство запустили его 2 октября. Раньше отопительный период был начат в Александровском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«В целом, запустили достаточно дружно и планово – благодаря повышению готовности системы теплоснабжения, её модернизации. Если в прошлом году паспорта готовности систем теплоснабжения получили 65 процентов муниципальных образований, то в этом году – уже 83-85 процентов. В следующем году планируем достичь показателя 90-95 процентов, а в 2024-м выйти на 100 процентов», – обозначил задачу Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Контроль за началом отопительного сезона – ежедневный. Нарекания от жителей, в основном, поступали в адрес управляющих компаний из Александрова, Владимира, Кольчугино. При подаче тепловой энергии выявлены технологические нарушения на магистральных сетях в Коврове и Покрове, ведутся работы по их устранению. Сегодня специалисты ЖКХ должны дать тепло во все дома.

«Тепловая энергия пока не поступает во 2-ю школу и 12 многоквартирных домов в Суздале. Там завершаются работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на улице Энгельса. Школьники пока на дистанционном обучении. Запуск теплоснабжения в жилых домах ожидается сегодня после обеда, в школе – с завтрашнего дня», – сообщил Губернатор.

Теги: александр авдеев, отопительный сезон, пресс-конференция


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