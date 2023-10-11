Минэк признал, что ЦБ поставил крест на коммерческом кредитовании бизнеса

Минэкономразвития России признает, что Центральный банк России, повысив ключевую ставку до 13%, фактически поставило крест на коммерческом кредитовании бизнеса.

"Мы понимаем логику Центрального банка России, для краткосрочных целей она понятна, но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь – снижение возможностей инвестиционного кредитования. Конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестпроекты профинансированы быть не могут, без льготных программ от правительства мы инвестиционный процесс можем существенно затормозить", - сообщил глава министерства Максим Решетников, выступая в Госдуме на "Правительственном часе".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что не считает недоступными для бизнеса те ставки, которые сейчас предлагают банки для бизнеса.