Правительство не учитывает все риски в своих прогнозах о росте экономики – СП

Правительство России не до конца учитывает все риски в своих оптимистичных прогнозах о росте ВВП.

"Правительство должно более полно учитывать риски, которые влияют на экономику. Такой стресс-сценарий позволит правительству заранее прорабатывать меры реагирования в кризисной ситуации. <…> Часть заложенных в прогнозе рисков уже реализовалась, например, риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (рост ключевой ставки)", - сообщил аудитор Счетной палаты России Дмитрий Зайцев.

"Прогнозы роста экономики в 2024 году уже различаются у Минэка и Центрального банка: регулятор уже учел ужесточение ДКП и снизил прогноз по темпам роста ВВП до 0,5-1,5%, а у правительства в прогнозе рост в 2,3%", - отметил представитель СП, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме.

Он добавил, что "динамика изменения ключевой ставки усиливает неопределенность для предприятий при планировании инвестиций". "Снижение доступности кредитов может стать серьезным препятствием для роста инвестиций. В таких условиях предприятия будут брать кредиты с господдержкой, что приведет к росту государственных расходов", - прокомментировал Зайцев оценки Минэкономразвития.