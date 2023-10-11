В 2022 году на пневмонии, как и прежде, пришлась лишь малая доля избыточной смертности

В 2022 году от пневмонии умерли 43 тыс. человек. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Но гораздо важнее то, что на пневмонии снова пришлась лишь малая доля избыточной смертности.

Резкий рост смертности произошел в 2020 году, а в 2021 году он был двукратно усилен. При этом если в 2020 году на пневмонии пришлось менее 10% избыточной смертности (32 тыс. из 340 тыс.), то в 2021-м - всего 7% (49 тыс. из 650 тыс.). В качестве избыточной принята смертность сверх уровня 2019 года.

Напомним, в прошлом году смертность зашкаливала в первом квартале, после чего, когда были отменены запреты и ограничения, внезапно вернулась к фоновому уровню, который больше с тех пор заметно не превышала. Интересно, что избыточная смертность от пневмонии (по сравнению с 2019 годом) составила 17 тыс. (43 тыс. против 26 тыс.). Это всего 16% от общей избыточной смертности.

Однако этот результат завышен, так как вся избыточная смертность пришлась на первый квартал, а от пневмонии умирали в течение всего года. Если же брать конкретно первый квартал, то избыточная смертность составила 125 тыс. (к первому кварталу 2020 года, когда скачка смертности еще не было), в то время как за год она чуть более 100 тыс., поскольку в последующие месяцы число смертей было ниже фонового уровня. Насколько ниже процент пневмоний в структуре избыточной смертности, точно оценить невозможно, так как данные по причинам смерти приводятся за год.

Если ориентироваться на первый квартал, то даже при учете всей годовой избыточной смертности от пневмоний эта доля будет ниже 14%.

То есть третий год подряд официальная статистика подтвердила, что пневмонии были причиной лишь небольшой доли избыточной смертности, которая с апреля 2020 года по март 2022 года превысила миллион человек. Никакого расследования причин этого не было. Большинство из этих смертей было списано на ковид, но это не пневмонии.