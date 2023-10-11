В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковаться на Родонитовой

Парковка на улице Родонитовой в Екатеринбурге будет запрещена. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данной улице будет установлен знак 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.24 "Работает эвакуатор". Ограничение по парковке будет распространяться на участок дороги от улицы Крестинского до улицы Шварца.

Как пояснили в мэрии, знак нужен для повышения безопасности движения по улице Родонитовой. Его установят до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до конца перекроют движение транспорта по улице Ключевской.