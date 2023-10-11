Песков ответил на вопрос, планирует ли РФ признать ХАМАС террористической организацией

Россия сохраняет контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке, главным приоритетом является судьба россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не планирует ли РФ признать ХАМАС террористической организацией по примеру других стран, передает ТАСС.

По словам Пескова, и в Израиле, и в Палестине есть российские граждане. "Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ тщательно анализирует ситуацию и потенциально может участвовать в урегулировании.

Вчера Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением. Кроме того, ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, а также рядом других стран. Радикальное движение не признается террористическим, в частности, в России, Норвегии, Турции, КНР, Катаре.