Рогозин назвал Северную Корею и Океанию одними из основных экономических партнеров России

Сенатор Дмитрий Рогозин назвал Северную Корею одним из "основных российских экономических партнеров".

Говоря о российском Дальнем Востоке, экс-глава Роскосмоса написал в своем Telegram-канале: "Солнце встает над Россией у нашего тихоокеанского побережья, день страны там начинается. Именно там "большая вода" без всяких закупоренных датских проливов, там наш ядерный флот и новые мощные верфи. Там наши основные экономические партнёры (Китай, Индия, КНДР, страны Юго-восточной Азии и Океании)".

Рогозин на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым в СовФеде предложил его ведомству – Министерству развития Дальнего Востока – перебраться собственно на Дальний Восток.

"Мне действительно не очень понятно, почему Минвостокразвития, Администрация Северного морского пути и подведомственные Минприроды федеральные агентства, отвечающие за сибирские и дальневосточные богатства России (лес, рыба, нефть, газ, редкоземельные металлы и пр.) находятся в Москве, а не во Владивостоке или Хабаровске. Думаю, что чем ближе начальство к делу, за которое оно отвечает, тем лучше для дела", - пишет Рогозин.

Трутнев с Рогозиным не согласен и на Дальний Восток не хочет: "Я не чувствую, что сейчас, возьми и переедь мы во Владивосток, результаты нашей работы будут лучше. Я с удовольствием. Но здесь работает правительство России, здесь работает Совет Федерации, здесь работает Государственная дума. Если мы сейчас оторвемся от работы правительства, то результаты будут хуже намного".