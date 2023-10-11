11 Октября 2023
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Фото: duma.gov.ru

Толстой заявил, что чиновники не имеют представления о демографической политике

В Общественной палате РФ прошли слушания на тему необходимости разработки стратегии демографической безопасности. Однако ни один чиновник и ни одно министерство сегодня не имеет представления о критериях исполнения указа президента в части демографической политики. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Он упрекнул чиновничество в "контроле за исполнением", в то время как важно заниматься конкретными делами.

"До сих пор нет единого подхода к статусу многодетных в разных регионах России; мы понимаем, что миграционная политика требует серьезных изменений, если мы не хотим получить национальные кварталы, состоящие полностью из мигрантов, с чем уже столкнулись европейские страны, то начинать менять ситуацию нужно начинать уже сегодня", - написал депутат.

Демограф Юрий Крупнов много лет говорит о том, что власти не имеют представления о демографии, рассматривая ее как "ситуацию" (имеется в виду выражение "демографическая ситуация"). При этом никто не несет никакой ответственности. А Минтруд, который курирует этот вопрос, вообще считает, что один ребенок - это нормально. В результате Россия уже перешла к долгосрочному вымиранию с огромной скоростью - население сокращается на сотни тысяч человек ежегодно. И этот процесс будет только нарастать.

Теги: демография


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