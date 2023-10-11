11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Опубликован ГОСТ для слежки ИИ за состоянием водителя

Росстандарт опубликовал ГОСТ для слежки искусственным интеллектом (ИИ) за состоянием водителя при вождении.
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Стандарт предназначен для применения в организациях, оказывающих транспортные услуги. Он разработан в ВШЭ и называется ГОСТ Р 70885-2023 "Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания состояний и действий водителя методом анализа статических и динамических изображений, поступающих от средств фото- и видеофиксации систем мониторинга водителей колесных транспортных средств. Методика оценки функциональной корректности".

Согласно стандарту, ИИ должен по видеоизображениям анализировать состояния водителя, которые могут помешать ему управлять транспортным средством. Это сонливость, разговор по телефону, жевание и т.д.

Так, сонливость будет признаваться, если будет открытый рот в течение не менее 3 с или на временном интервале длительностью 180 с будет более 5 морганий с медианным значением длительности закрытых глаз более 0,2 с. Микросон - это если на временном интервале 3 с есть закрытые глаза в течение не менее 0,5 с или суммарно закрытые глаза в течение не менее 1,5 с. На видео должен быть процесс закрывания глаз.

Отвлечение взгляда водителя от дороги считается так: на временном интервале 4 с должен быть отворот головы от положения прямо по направлению движения по горизонтали на угол более 30° суммарно в течение не менее 80% времени.

Разработаны также критерии для оценки наступления следующих событий (при управлении транспортным средством): прием пищи, использование мобильных средств связи, управление с непристегнутым ремнем безопасности, вмешательство в работу средства мониторинга водителя.

Теги: водитель, ГОСТ, искусственный интеллект


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