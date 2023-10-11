В Минприроды обещают "не профукать" Байкал

В Госдуме опасаются "туристической разработки" Байкала, а точнее – тех людей, которые будут контролировать ситуацию с вырубкой лесов, рекультивацией, восстановлением насаждений и т.д.

Зампред комитета ГД по экологии Анатолий Грешневиков напомнил, что при подготовке к Олимпиаде погибли тисо-самшитовые рощи – их уничтожила бабочка-огневка, завезенная с растениями из-за границы. Произошло это из-за недосмотра чиновников.

Глава Минприроды России Александр Козлов попытался возразить, что это не системная проблема, а просто недосмотр конкретных людей: "Это люди недосмотрели, которым был поручен ввоз этих насаждений откуда-то. Они просто не справились".

"Вот тем же людям поручат и Байкалом заниматься", - беспокоится Грешневиков.

Министр сопротивляется обвинениям в целом в адрес властей и пытается найти виновного: "Тут разница: у нас есть стратегия и тактика. И мы зачастую тактические провалы, вещи, которые были поручены конкретному инспектору, который профукал… А сейчас вот все говорят: "Вот, Олимпиада виновата".

Экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, который сейчас возглавляет думский комитет по экологии, добавил, что и он, и Козлов – "непрофессиональные министры", но в целом в Минрпроды "очень сильная команда, очень крепкие специалисты".

Козлов добавил, что с последствиями завоза огневки Кубань столкнулась в бытность Кобылкина министром, но он не получал обращений от экологов по поводу происходящего – потому что не докладывали подчиненные.