11 Октября 2023
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Фото:Википедия

"Победа" выплатит екатеринбуржцу двойную стоимость билета за несостоявшийся полет

Авиакомпания "Победа" выплатит семье из Екатеринбурга 175 тыс. рублей за несостоявшийся полет в Анталью. Подробности Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все началось в сентябре 2020 года, когда Антон вместе с семьей купили билеты у компании по маршруту Екатеринбург - Москва - Анталья за 80 тыс. 784 рубля. Однако рейс отменили из-за неисправности самолета, в связи с чем уральцам пришлось приобрести новые билеты за 79 тыс. 890 рублей, но уже у "Аэрофлота". Когда же Антон обратился к "Победе" с претензией о возмещении убытков, его проигнорировали. Дело дошло до суда.

В иске к перевозчику, поданному в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, глава семьи требовал взыскать стоимость билетов – 80 тыс. 784 рубля, неустойку за нарушение сроков возмещения убытков – 80 тыс. 784 рубля, убытки в размере 79 тыс. 890 рублей, проценты в сумме 15 тыс. 211 рублей, а также 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф. Суд иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика только стоимость билетов, неустойку – 50 тыс. рублей, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 4 тыс. рублей штрафа.

Оставшись недовольным, истец обратился уже в Свердловский областной суд, однако там пересмотрели только часть со штрафом, увеличив его с 4 до 40 тыс. рублей. Таким образом, авиакомпания "Победа" выплатит семье екатеринбуржца 175 тыс. 784 рубля.

Теги: Победа, Екатеринбург, полет, суд


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