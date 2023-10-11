Депутат Госдумы предрек скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность, что уехавшие российские миллиардеры и звезды шоу-бизнеса в скором времени вернутся обратно в Россию.

Депутат отметил, что в Израиле и европейских странах российские миллиардеры и знаменитости "никому не нужны". По его словам, на Западе с российских знаменитостей и богачей "высасывают последние деньги и публичную активность".

Хамзаев привел в пример миллиардера Михаил Фридмана, который "понял, что дома всегда лучше". "Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ", - цитирует депутата РИА Новости.

На прошлой неделе Mash сообщил, что Фридман планирует вернуться в Россию из Лондона, о чем, якобы, ведет кулуарные переговоры. Позднее сам бизнесмен заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. В Кремле заявили, что возвращение бизнесмена в Россию "не является чем-то необычным".