КС обязал водителей пристегиваться ремнем безопасности

Водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным ремнями безопасности, обязан пристегиваться, даже если в дорожном движении участвуют автомобили, не оборудованные ремнями безопасности. Такое определение вынес Конституционный суд (КС) РФ.

КС отказал в рассмотрении жалобы заявителю, который был оштрафован за то, что во время движения не пристегнулся ремнем безопасности. Он попытался оспорить конституционность пункта 2.1.2 Правил дорожного движения РФ, обязывающего водителя пристегиваться, считая это ограничением прав граждан и нарушением принципа равенства, ведь действующее законодательство допускает участие в дорожном движении транспортных средств без ремней безопасности.

Но КС определил, что это не ущемляет прав водителей тех транспортных средств, которые оборудованы такими ремнями, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Решение КС обжалованию не подлежит.

