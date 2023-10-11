Под Екатеринбургом водитель "Газели" уснул и врезался в школьный автобус

На 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, виновник аварии уснул за рулем.

ДТП произошло сегодня, когда водитель "Газели" двигался в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент автолюбитель уснул, что привело к столкновению с впереди движущимся школьным автобусом "Паз". В последнем находилось девять детей, направляющихся в школу. К счастью, в аварии никто не пострадал.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, детей отвезли в учебное учреждение на резервном транспорте. Движение транспорта не ограничено.