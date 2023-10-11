Под Екатеринбургом водитель "Газели" уснул и врезался в школьный автобус

11 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом водитель "Газели" уснул и врезался в школьный автобус

На 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, виновник аварии уснул за рулем.

ДТП произошло сегодня, когда водитель "Газели" двигался в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент автолюбитель уснул, что привело к столкновению с впереди движущимся школьным автобусом "Паз". В последнем находилось девять детей, направляющихся в школу. К счастью, в аварии никто не пострадал.

ДТП со школьным автобусом на 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

ДТП со школьным автобусом на 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, детей отвезли в учебное учреждение на резервном транспорте. Движение транспорта не ограничено.

ДТП со школьным автобусом на 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: Екатеринбург, Газель, школьный автобус, ДТП


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети