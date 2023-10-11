11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Почте России" опровергают отсутствие отопления в отделении Елани

В "Почте России" опровергли информацию об отключении отопления в еланском отделении. О коммунальной проблеме вчера в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, тяжелые условия труда и нехватка кадров скажутся на возможности военнослужащих получать свои посылки.

"Информация об отсутствии отопления в почтовом отделении – неверна. Помещение, которое арендует Почта, расположено в многоквартирном доме, подача отопления произошла в установленные сроки во всем здании, включая отделение Почты России", – сказали на это Накануне.RU в пресс-службе "Почты России".

Иванов также писал, что лично захотел переговорить с руководством отделения, однако обед, который должен был длиться с 14.00 до 15.00 по факту начался еще в 12.00.

На почте нам рассказали, что отделение 624853 действительно работает по временному режиму из-за нехватки кадров: со вторника по субботу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 15.00. В это время оператор обрабатывает почту и не обслуживает клиентов. Всю актуальную информацию о режиме работы можно найти на официальном сайте "Почты России", а также на входной группе в отделение.

"Дополнительно сообщаем, что почтовое отделение 624853 уже несколько десятилетий обслуживает воинскую часть в Порошино без срывов в предоставлении услуг почтовой связи. Сейчас в отделение 624853 мы ведем подбор двух сотрудников. Как только мы укомплектуем штат, отделение 624853 возобновит свою работу по основному графику", – добавили в пресс-службе.

Теги: Елань, Иванов, почта, отопление, военнослужащие


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