В бюджете России на 2024 год нет денег на выполнение 25 поручений президента по здравоохранению - СП

Рост ассигнований из бюджета на здравоохранение в 2024 году обусловлен, в основном, ростом зарплат медиков и значительными расходами на организационные мероприятия, сообщила врио главы Счетной палаты России Галина Изотова.

"В целом бюджет мы считаем обоснованным. Тем не менее, Счетная палата не может не говорить о нарушениях", - сказала Изотова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Аудиторы выявили, что в госпрограмме "Здравоохранение" на следующий год отсутствуют некоторые показатели для оценки успешности ее реализации, например, смертность населения трудоспособного возраста. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко возразил, заявив, что эта смертность учтена в общих показателях смертности.

"Счетная палата видит риски недостижения ряда показателей. В первую очередь – по обеспеченности населения медицинскими работниками. Также нет денег на реализацию 25 поручений президента. <…> Есть системные нарушения, систематические. Они не такие страшные, но есть", - отметила Изотова.

Депутаты раскритиковали Минздрав и Минфин, а также руководство ФОМС за ситуацию с тарифами на медобслуживание неработающего населения в регионах, отсутствие индексации программы по борьбе с онкологией.

Зампред комитета Владислав Даванков отметил: "Беспокоит обеспеченность модернизации первичного звена, мы видим сокращение расходов и в 2024-м, и в 2025-м году на этом направлении. По борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже идут сокращения". Мурашко ответил, что "сокращение произошло по предложению Минфина".

Замминистра финансов России Павел Кадочников заявил, что "пришлось принять целый ряд непростых решений при распределении средств в бюджете на 2024 год". "В этом году, конечно, бюджет особый. Конечно, мы каждый год об этом говорим, но в этом году обеспечение интересов обороны – это первичный вопрос", - сказал Кадочников.

По словам Мурашко, в 2024 году на 9,8% будут проиндексированы зарплаты сотрудников сферы здравоохранения, общие расходы на здравоохранение составят 1,6 трлн руб. Средняя ожидаемая продолжительность жизни россиянина сейчас составляет 73,4 года.