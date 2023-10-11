СМИ: S7 сократит перевозки из-за проблем с двигателями Airbus

Авиакомпания S7 Airlines на 10–15% сократит перевозки с ноября по март в связи со сложностями в обслуживании американских двигателей Pratt & Whitney, установленных на Airbus A320 и A320/А321 neo, пишет "Коммерсантъ".

По данным источников издания, на сегодняшний день в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка, в том числе 13 из 39 neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W, которым не занимаются ни в России, ни в Иране.

Источник издания подтвердил, что сейчас S7 находится "в поисках решения по ремонту двигателей P&W", вопрос обсуждался в Минтрансом.

Ранее стало известно, что самолеты из России будут проходить техническое обслуживание и ремонт на территории Ирана.

Как заявил вице-президент республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, Москва подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают техобслуживание и ремонт авиалайнеров из РФ в Иране.