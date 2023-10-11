В Правительстве пока не собираются повышать налоги для нефтяной отрасли

Правительство пока не собирается повышать налоги в нефтяной отрасли.

Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Правительство сообщило о восстановлении с 1 октября топливного демпфера. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен. Это будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

При этом для противодействия серому экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.