Екатеринбург станет местом проведения масштабного форума медицинских микробиологов УрФО

Более 300 врачей, специалистов и производителей на несколько дней прибудут в столицу Урала, чтобы погрузиться в новейшие разработки в области лабораторной и высокоинформативной диагностики инфекций и патологий инфекционного генеза, найти возможности их применения в клинической практике.

«Пандемия коронавируса показала, насколько востребован сейчас микробиолог. Быстро выявить проблему пациента, провести нужные исследования, принять решение о лечении — для этого необходимо разбираться во многих вещах. Сейчас идет своеобразная революция в нашей специальности: мы занимаемся переподготовкой врачей, помогаем им в этой гонке. Форум станет одним из важных этапов в этой работе», — говорит главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава РФ в УрФО Наталья Кочнева.

Отметим, что до сего момента за пределами Москвы подобных форумов не было. В Екатеринбурге на одной площадке соберутся вместе бактериологи, паразитологи, вирусологи, микологи и представители других специальностей для обсуждения насущных проблем.

Ключевыми спикерами форума станут директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской микробиологии, доктор медицинских наук Татьяна Припутневич и президент Федерации лабораторной медицины Андрей Иванов.

Масштабный специализированный форум пройдет при поддержке Минздрава Российской Федерации и Свердловской области, Ассоциации медицинских микробиологов, Федерации лабораторной медицины и Фонда святой Екатерины.